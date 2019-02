Ny Timråförlust - tappade i sista perioden

Timrå har haft problem i den tredje perioden och släppt in flera dyrbara mål. Mot Brynäs kom lagets sjunde raka förlust efter att Timrå återigen tappat i slutperioden. - Det är synonymt för många av våra matcher, säger Timrås tränare Fredrik Andersson till C More. Timrå har det tufft nu.(TT)