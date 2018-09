Palushaj stoppade Linköpings segertåg

Örebro inledde säsongen övertygande med fem poäng efter två bortamatcher för att sedan rasa ihop fullständigt mot Djurgården i hemmapremiären. Men på torsdagskvällen studsade Örebro tillbaka och hemmafansen kunde jubla åt en ny seger i ett fullsatt och kokande Behrn arena.

Gästerna från Östergötland, som hade tagit åtta av nio möjliga poäng, åkte däremot på säsongens första förlust.

Spelmässigt var det ganska jämnt inledningsvis- då lagens målvakter spikade igen och både första och andra perioden förblev mållös.

Linköpings Jacob Johansson fick göra säsongsdebut och tog plats mellan stolparna istället för Jonas "Monstret" Gustavsson som bara släppt in två mål i lagets tre första matcher och har en räddningsprocent på närmare 98 procent. I Örebros kasse stod däremot Eero Kilpeläinen på nytt trots att han släppte in åtta puckar i förra matchen mot Djurgården.

Linköpingforwarden Nick Sörensen som avgjorde i förlängningen mot Växjö senast var också en av lagets skottvilligaste spelare mot Örebro - men det skulle dröja ända till tredje perioden innan han fick utdelning.

– Andra perioden blev i varje fall bättre från vår sida då får vi lite mer tryck på dem, sade han till C More efter andra perioden.

– Men nu måste vi pressa deras backar ännu mer och sätta våra chanser, tillade han.

Och det var Sörensen själv som började sätta chanserna. Efter drygt halva tredje perioden hade han plötsligt gjort två mål och leder nu skytteligan med fem fullträffar på fyra SHL-matcher.

Fyra minuter in i tredje perioden hittade Sörensen först rätt med ett rappt skott som letade sig in under armen på Örebromålvakten Eero Kilpeläinen.

Sju minuter senare ökade Sörensen på ledningen till 2-0 i numerärt överläge.

Men på slutet satsade Örebro på en extra utespelare och då reducerade först Marcus Weinstock till 2-1 när han lämnades helt fri. Och 14 sekunder före full tid skyfflade Aaron Palushaj in 2-2 efter en målvaktsretur.

Aaron Palushaj satte sedan avgörande 3-2 och gjorde sitt andra mål för kvällen i förlängningen när just Nick Sörensen satt i utvisningsbåset.