Pekings gulddröm sprack i halvtid

Gulddramatiken fanns i Göteborg i en halvlek - och en stund in i pausen.

Efter 45 minuter med hygglig fotboll men få rejäla målchanser kom läget för Norrköping på tilläggstid i första halvlek.

Gudmundur Thorarinsson stod med bollen och väntade in Simon Therns löpning på vänstersidan. Thern accelererade in i straffområdet och trampade runt Häckenbacken Elohor Ekpolo.

Passningen snett inåt bakåt var exakt. Simon Skrabb stod utan markering och rullade in 1-0 med vänster bredsida.

Fick ingen hjälp

IFK Norrköping gick till halvtidsvila med lite guldvittring. Men det krävdes fortfarande hjälp av Kalmar FF.

Under pausen kom beskedet att istället AIK hade tagit ledningen på Guldfågeln arena och SM-titeln var genast avlägsen för "Peking". Efter Robin Janssons nickmål i Kalmar dog mycket av spänningen på Bravida arena.

– Vi gjorde det vi skulle. Man hade hoppats att Rasmus Elm kunde skruva in en frispark och att de (Kalmar) kunde vinna, säger lagkaptenen Andreas Johansson i C More.

Men den stora Norrköpingsklacken på östra ståplatsläktaren slutade inte att sjunga, hoppa, hylla och spänna sina blåvita halsdukar mellan sträckta armar.

"Fantastisk säsong"

Utan någon hjälp från Kalmar satt IFK Norrköping fast på sin silverplats. Detta trots att laget avslutade allsvenskan 2018 med fem vinster i rad och 15 raka matcher utan förlust.

– Vi har gjort en fantastisk säsong. Som vanligt är det ingen som tror på oss, men vi kommer tvåa och är i Europa för tredje året. Vi har gjort det jättebra de senaste åren, säger Andreas Johansson.

För Häcken sprack den fina hemmasviten i sista omgången. Årets första och enda hemmaförlust gjorde att Hisingslaget slutar på femteplats, nedanför platserna som kan ge Europaspel 2019.

För allsvenskans skyttekung Paulinho slutade säsongen med rött kort. Efter en filmning i straffområdet på tilläggstid fick brasilianaren sitt andra gula kort och blev därför utvisad.