Pengaregn i SHL - då tvingas Malmö bromsa

SHL-klubbarna får den här säsongen runt tio miljoner kronor mer centralt tack vare det nya tv-avtalet med C More. Det centrala avtalet gav tidigare cirka 28 miljoner kronor per säsong, nu är den summan uppe i trakten kring 40 miljoner.

Mora ökar, enligt Idrottens Affärer, sin spelarbudget med tio miljoner kronor. Då fick klubben som nykomling i fjol inte hundraprocentig ersättning då det lag som trillar ur får en del av dessa pengar.

Mästarlaget Växjö har ökat sin spelarbudget med tre miljoner, från 42 till 45 miljoner kronor, enligt Smålandsposten.

Nio miljoner mindre

När de andra lagen skjuter till pengar gör Malmö tvärtom. En förlust på 13,6 miljoner kronor tvingade klubben att agera då kraven på eget positivt kapital dessutom skruvas upp stegvis från 4 miljoner kronor i år till 10 miljoner 2022.

– Det är gamla grejer som har följt med och som jag ärvde. Kostnaderna har vi koll på, men intäkterna har inte kommit som vi hade hoppats sedan vi gick upp i SHL. Nu har vi sagt att vi försöker rensa allting, ta förlusten och sedan börja om lite. Men elitlicensen är inga problem, säger Sylvegård.

Malmö tvingas därför sänka spelarbudgeten kraftigt den här säsongen, enligt Sylvegård med mellan åtta och nio miljoner kronor.

– Jag tror vår budget är ganska låg jämfört med de andra lagen, vi ligger på ungefär 37 miljoner, säger Sylvegård.

Spetsspelare borta

Det märks på truppen. Spetsspelare som fjolårets poängkung Rhett Rakhshani, nu i Frölunda, bäste poängbacken Nils Andersson, HV71, och tidigare så produktive Robin Alvarez, Skellefteå, har alla försvunnit.

– Vi tycker inte vi har ett sämre lag i år fast vi har sänkt spelarbudgeten. En utländsk spelare som kostar 200 000 euro netto, det är nästan fyra miljoner med lägenhet och flygresor, och så tittar man så gör de 27 poäng. Det är ganska mycket per poäng. Det har vi tittat på, säger Sylvegård med tydlig passning till Andy Miele, amerikanen som Malmö skeppade i väg till Växjö i slutet av förra säsongen.

När Malmö i fjol slog ut Frölunda i kvartsfinal var det andra än de tilltänkta stjärnorna som levererade. Det gjorde beslutet enklare att satsa hemvävt - sex av spelarna med A-lagskontrakt har Malmöklubbar som moderklubbar och ytterligare tre är från Skåne.

– Pengarna (från SHL) ökar, men tittar vi historiskt sett så har lönerna ökat lika mycket. Konsekvensen blir noll för klubbarna. Många klubbar mår inte bra, jag hoppas det här lyckas för det kan skicka signaler till hela Hockeysverige, säger Sylvegård.