Rangersvinst efter Lundqvists straffräddning

Rangersbacken Kevin Shattenkirk satte matchens avgörande puck.

– Vi njuter alla av att vinna, särskilt på hemmaplan. Man vill skapa något här hemma med fansen och bygga självförtroende och veta att man kan spela bra här, sade Henrik Lundqvistefter matchen på lagets Twitterkonto.

Tolv minuter in i första perioden gjorde New York Rangers Chris Kreider matchens första mål. Gabriel Landeskog kvitterade för Colorado i andra och sedan gjorde Kevin Hayes för New York och Nathan MacKinnon för Colorado varsitt mål. Landeskog noteras för assist på MacKinnons mål.

Tredje perioden blev mållös och likaså förlängning.

Inför tredje straffrundan hade lagen ett straffmål var, genom Mats Zuccarello för New York och Mikko Rantanen för Colorado. Då satte Rangersbacken Kevin Shattenkirk sin straff och Lundqvist räddade straffen från Landeskog.

Rangers har bara vunnit två av de första sex matcherna hittills i säsongens öppning.