Rekordkväll i NFL:s tredje omgång

Kansas Citys unge quarterback, Patrick Mahomes, är troligtvis NFL:s hetaste spelare just nu. I 38-27-segern hemma mot San Francisco, kastade han till tre touchdowns och 314 yards. Därmed är 23-åringen i sin första säsong som startman, den quarterback som har kastat till flest touchdowns under de inledande tre matcherna, totalt 13 stycken. Kansas City är obesegrat efter tre matcher och Mahomes är högst bidragande till att laget är bäst offensivt i ligan.

I en annan del av USA slog även den mer rutinerade quarterbacken Drew Brees ett imponerande rekord. 39-åringen hade en strålande kväll när hans New Orleans besegrade Atlanta med 43-37 efter övertid. Han kastade till tre touchdowns, sprang in två själv och stod för 39 lyckade passningar på 49 försök. Därmed är Brett Favres rekord på 6 300 lyckade passningar i karriären ett minne blott, Brees ligger just nu på 6 326 stycken.