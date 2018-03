Serieledaren City gjorde som i cupfinalen

Med samma fart och oberäknelighet som snöflingorna flög runt i den kalla februariblåsten så flög Manchester Citys offensiva spelare runt ett paralyserat Arsenalförsvar på Emirates Stadium.

Det hela började med att Leroy Sané spatserade inåt i banan och serverade Bernardo Silva. Portugisen smekte bollen i en båge förbi Petr Cechs utsträckta fingrar, vidare till 1-0 med kvarten spelad.

Lite senare var det dags igen.

Ännu en gång var det Sané som slog knut på stela Arsenalben innan han spelade in i mitten, via Sergio Agüero, till en framstormande David Silva som vräkte in 2-0.

När 3-0 kom så var tyske Sané sist på bollen. Då var det Agüero som använde Laurent Koscielny som en träningskon på mittplanen. Sedan vidare till Kyle Walker som spelade in mot mitten.

Väl där hade Leroy Sané, ännu en gång, grundlurat Arsenalförsvaret när han retfullt enkelt kunde rulla in Citys tredje mål.

Arsenal skulle få chansen att reducera på straff, men Ederson stod i vägen för Pierre Emerick-Aubameyangs försök från elva meter.

Därmed slutade matchen 3-0. Samma slutresultat som i Ligacupfinalen mellan samma lag i söndags.