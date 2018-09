Snöpligt poängtapp för Helsingborg

Helsingborg hade sju raka segrar i superettan inför sin bortamatch mot Degerfors - och var på väg mot sin åttonde raka. Men, nej. Skåningarna åkte på en sen kalldusch på tilläggstid efter att hemmalaget gjort mål i slutsekunderna.

Efter en mållös första halvlek så fick bortalaget utdelning en kvart in i den andra när Mamudo Moro gav serieettan ledningen. Och det såg lovande ut för det pånyttfödda Helsingborg som var på väg mot en ny seger och som just nu fullkomligen stormar mot en plats i allsvenskan 2019. Men på tilläggstid smet ett inlägg förbi Helsingborgs målvakt Pär Hanssons labbar och i stället höll sig Degerfors Marcus De Bruin påpassligt framme och styrde in kvitteringen.

Helsingborg ligger trots poängtappet kvar i serieledning på 47 inspelade poäng.

Brage vann med uddamålet, 1-0, hemma mot IK Frej efter mål av Christian Kouakou i den 78:e matchminuten. Nu har Brage - dock med en match mer spelad - bara en poäng upp till AFC Eskilstuna som förfogar över den allsvenska kvalplatsen.