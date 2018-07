Stenson laddar batterierna på svensk mark

– Det är verkligenâ?¦ vad brukar man säga, en "trip down memory lane"?

Det är en nostalgisk Henrik Stenson som blickar ut över Barsebäcks golfbana, vars gräs kämpar febrilt för att bibehålla sin gröna färg i den exceptionella sommarvärmen. Han är tillbaka på golfbanan där han tillbringade sina ungdomsår för att närvara under Stenson Sunesson Junior Challenge, juniortävlingen han arrangerar tillsammans med sin tidigare caddie Fanny Sunesson. Stenson ska även hålla träningar med det svenska landslaget i handigolf.

– I går var första gången som jag dammade av golfklubbarna sedan jag satte den sista putten i US Open. Annars har det varit full semester under de senaste två veckorna. Bland annat tog vi båten till Danmark tillsammans med familjen.

Bra flyt för svensk golf

Stensons sjätteplats i US Open är långt ifrån det enda som svenska golfentusiaster kunnat glädjas åt på sistone. Under det senaste året har Anna Nordqvist och Pernilla Lindberg vunnit varsin major, och under US Open skrällde den 18-årige amatörspelaren Linn Grant genom att länge ha häng på täten. I söndags knep Alex Norén sin tionde seger på Europatouren.

Stenson anser att det systematiska arbetet med juniorerna på gräsrotsnivån banat väg för de fina resultaten.

– En av styrkorna vi haft i Sverige är att det finns så många som tävlar och engagerar sig på klubbnivå. Har man en stor bas så får du också en topp.

– Samtidigt så har konkurrensen blivit allt hårdare i världseliten. Nationer som för 10-15 år sedan inte var så duktiga spottar numera ut toppspelare, så om vi ska hänga med i utvecklingen måste vi fortsätta att ligga i minst lika hårt.

Tuff bana väntar i Skottland

På söndag flyger Stenson till Skottland för att inleda förberedelserna inför British Open. Senaste gången tävlingen gick av stapeln i Skottland 2016 blev Stenson den första svenska herrspelaren att vinna en major, samtidigt som han raderade ut Tiger Woods banrekord. På pappret ser årets bana i Carnoustie ut att passa honom väl.

– Det är en av de tuffaste The Open-banorna, om inte den allra tuffaste. Jag har för mig att den brukar ha en seg och lång ruff, så det gäller att hålla sig på fairway och putsa järnfemmorna och sexorna. Spelar jag bra så är det en bana som bör passa mina styrkor.