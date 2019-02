Svenska UFC-stjärnskottet jagar sjätte raka

Allt började egentligen med en oplanerad förolämpning i UFC:s realityserie The Ultimate Fighter 2015. I ett ordgräl mellan irländske stjärnfajtern Conor McGregors lag och Urijah Fabers lag bröt sig en svensk, för fajtingpubliken då okänd, nykomling in i grälet och yttrade orden: "Take care of your underwear" till bantamviktsstjärnan Cody Garbrandt.

I dag har den där nykomlingen fem raka segrar sedan sitt intåg i UFC-cirkusen 2016, och ska på lördag ställas mot brasilianaren Charles Oliveira, i just Brasilien. Förolämpningen har dock få glömt.

– I bland när jag är ute och går, både i USA och i Stockholm, så händer det att folk kommer och säger "take care of your underwear". Än i dag nämns det, säger David Teymur.

TT: Hur påverkade den uppmärksamheten ditt intåg i UFC?

– Bra, det ingår ju i sporten. Det kan aldrig vara för mycket underhållning.

Invit till Irland

Den repliken var dock inte den enda skjuts som svensken fick genom sitt deltagande i dokusåpan.

I Conor McGregor, världens kändaste MMA-fajter, fick David Teymur en allierad och vän.

– Jag fick en bra connection med Conor. Vi har tränat tillsammans och han gillade min stil. Han är en skön kille, typisk "irish" du vet. Mycket energi, fart och drag, säger Teymur.

– De välkomnar mig alltid att komma ner och träna på hans gym i Irland och Conor vill visa mig runt. Jag har aldrig varit där så jag ska förbi och hälsa på dem någon gång.

Inspiration från stjärnan har hämtats i form av bland annat mental inställning och attityd. Utbytet har dock inte varit enkelriktat.

– Jag delade med mig av mina tekniker som Conor inte var så duktig på. Han har sin boxning men jag har mina knän och armbågar, säger thaiboxningsexperten.

"En myrstack"

Målet för Teymur är att en gång vara där uppe och slåss om bältena med McGregor och kompani. Samtidigt är det en bit dit fortfarande för den svenske talangen i UFC:s erkänt svåraste viktklass, lättvikt.

– Det (lättvikt) är en myrstack. Du måste genom himmel, hav och berg för att komma nära rankingen (topp tio). Det finns fajters i andra viktklasser som gått en-två matcher och sedan om titeln.

Nästa steg på den snåriga vägen mot högre ranking och eventuella titelfajter är en rutinerad brasilianare som har flest submissions (segrar via lås och strypningar) i organisationens historia. En euforisk hemmapublik lär vilja se en svensk 29-åring, som gör sin första Brasilienvisit, få stryk.

– Det är hans hemmaplan. Men när buren stängs är det bara jag och han där inne. Jag är väl förberedd. Jag har vunnit mot duktiga brottare tidigare och är redo.

TT: Om nu matchen skulle utvecklas till en brottningsmatch, testar du dig på ett kalsongryck?

– Haha. Vi får se, vi får se.