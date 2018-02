Sverige trotsade och utnyttjade blåsten

Sverige möttes inte bara av tufft motstånd i form av Kanada i sin första match i årets Algarve Cup.

Medan stora delar av Europa täckts av snö så var det snarare vinden som gjorde förhållandena bistra i Portugal.

Och Sverige fick inleda - i motvind.

– Vi märkte ganska tidigt att det var svårt att få in bollen bakom deras backlinje då vinden tog många bollar. Men jag tycker vi kunde hitta in lite bättre framför deras backlinje och ta oss in därifrån, säger Eskilstunaforwarden Mimmi Larsson, som startade centralt i den svenska anfallstrion.

"Jag är ju forward"

Hennes senaste och hittills enda A-landslagsmål kom i en vänskapslandskamp mot Iran i oktober 2016.

Nu var det dags igen.

När det kanadensiska försvaret misslyckades med att få undan ett finurligt instick från Sofia Jakobsson så var Larsson där och högg.

– Jag snappar upp returen och lägger in den, jätteskönt.

TT: Du var precis där du ska vara?

– Precis, jag är ju forward. Det är en styrka att kunna vara på rätt ställe när bollen dimper ner. Och det var skönt att kunna vara det nu, säger Larsson.

60 minuter blev det till slut i Algarvepremiären för Larsson. Och hon hoppas så klart på mer - även om hon är långt ifrån ensam om det i en välfylld svensk forwardsuppsättning.

– Konkurrensen är väldigt hård. Men jag tycker det är utvecklande oavsett om man är på plan eller vid sidan om. Men så klart man vill spela.

Rolfös kyliga 2-1:a

Hennes mål ledde vägen för svensk medvind i dubbel bemärkelse i andra halvlek, även om Nichelle Prince hittade en snabb kanadensisk kvittering direkt efter paus.

För med vind i ryggen kunde Sverige i stället göra vinden till sin lagkamrat.

– Vi var lite aggressiva i andra halvlek i deras motvind att stänga dem högt, säger förbundskapten Peter Gerhardsson, som fick se den höga pressen belönas två gånger om.

Först genom Caroline Seger, som efter en bollvinst högt upp i banan kunde frispela Fridolina Rolfö.

Bayern München-forwarden var lika kylig som just en blåsig februarikväll när hon vackert placerade in 2-1 i bortre hörnet med vänsterfoten.

Försvar över hela banan

Sedan genom inhoppande Stina Blackstenius, som i slutminuterna kapade åt sig en ouppmärksam, kanadensisk sidledspass i backlinjen. Det följdes av ett slutresultatsdefinierande avslut förbi förre Örebromålvakten Stephanie Labbe i Kanadamålet.

Även det resultatet av en lyckad, hög press.

– Man kan försvara både med en forward och en hel backlinje, säger Gerhardsson, som var väldigt nöjd med just försvarsspelet, där trebackslinjen med Linda Sembrant, Magdalena Eriksson och Amanda Ilestedt var stabila.

Han var i och för sig nöjd med det mesta efter 3-1-segern.

– En bra prestation mot ett riktigt bra lag.