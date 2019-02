Sverige möter Island i kvalet till EM 2021

Nu är det klart vilka Sverige möter i kvalet till fotbolls-EM 2021 i England. Peter Gerhardssons landslag, som ingick i den första seedningsgruppen, hamnar i grupp F tillsammans Island, Ungern, Slovakien och Lettland.

"Jag är nöjd över att vi lottades in i en av grupperna med fem lag. Det ger oss möjlighet att få in någon träningsmatch under kvalperioden", säger Gerhardsson.

Tolfterankade Island blir den på pappret svåraste motståndaren. Laget har kvalat in till de tre senaste europamästerskapen.

"Gällande motståndet är det lag som är under utveckling. Vi mötte Ungern i VM-kvalet och nu blir det nya matcher mellan oss. Från pott två fick vi Island och inte Danmark som i senaste kvalet", säger förbundskaptenen.

Totalt gör 47 länder upp om platserna i mästerskapet. Det är nytt rekord för ett europeiskt mästerskap på damsidan. England är redan kvalificerat som ett av de 16 lagen.