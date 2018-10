SVT sänder bandyfinalerna

SVT direktsänder både dam- och herrfinalen i bandy nästa vår. Matcherna avgörs den 23 mars på Studenternas IP i Uppsala.

"Det är positivt att SVT håller fast vid traditionen att sända bandyfinalerna. Det är en av idrottens stora klassiker och den står sig fortfarande stark", säger Svenska bandyförbundets generalsekreterare Peter Hodor i ett pressmeddelande.

Utöver det kommer också C More att under säsongen sända 13 matcher från herrarnas elitserie i Sportkanalen. Edsbyn-Sandviken, en repris på vårens SM-final, är först ut i rutan den 13 november.