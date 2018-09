Timrå förlorade mot Linköping i återkomsten

Amerikanen Broc Little tillhörde toppen av SHL:s poängliga under de tre säsonger han gjorde i Linköping under förra sejouren.

Tillbaka från schweiziska Davos blev det varken mål eller assists i premiären.

Det blev det däremot för den unga kedjan med juniorerna Johan Södergran (18), Olle Lycksell (19) och nyförvärvet Adam Brodecki (23).

De svarade för två poäng vardera - där inte minst Södergran imponerade.

Genom sitt läckra 3-1 i nättaket levererade forwarden sin första fullträff i SHL - och hade tidigare frispelat Brodecki till 1-1.

– Första assisten och sedan första målet i SHL, ingen i arenan kan väl ha missat hur glad jag blev, säger Johan med ett skratt.

"Bra kemi"

Han flyttade från Stockholm 2015 för att plugga på hockeygymnasiet i Linköping och har öst in poäng i först J18 och sedan J20.

Men de gånger Södergran fick chansen i seniorlaget blev det varken mål eller assist - fram tills nu.

– Jag har fått mycket mer förtroende att spela i träningsmatcherna och det har känts jättebra. Med mer speltid vågar jag ta för mig på ett helt annat sätt.

Johan spelade i samma kedja en hel del med Lycksell i J18 och J20 - men det var först i höstens sista träningsmatch de fick chansen tillsammans i A-laget ihop med Brodecki.

– Olle är en riktigt bra playmaker och också en vass målskytt. Vi har alltid hittat varandra bra på isen. Och Adam är väldigt teknisk, samtidigt som han har ett vasst skott. Det känns verkligen som vi fått till en bra kemi.

"Mycket fart"

Trion hyllas också av Linköpings nye tränare Tommy Jonsson.

– De är intensiva, med mycket fart och kuggar i varandra på ett bra sätt. Det såg mycket lovande ut, framhåller han.

I sin comeback i SHL efter fem säsonger i allsvenskan fick Timrå en drömstart, då Sebastian Collberg på ett snyggt sätt fintade bort Jonas Gustavsson och satte ledningspucken.

Sedan tog det roliga slut för gästerna - då LHC vände och vann med 4-1. Nick Sörensen satte 2-1 och 4-1 i öppen bur.

– Vi började starkt, men hade sedan svårt att hantera Linköpings högre tempo. Vi hade behövt ett mål till för att få lite mer energi, säger Timråtränaren Fredrik Andersson.