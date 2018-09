Tung förlust för Sirius

En blytung förlust för Uppsalalaget som kämpar för att ta sig upp från kvalplatsen där man efter helgens resultat är en poäng efter Brommapojkarna.

Sirius har skärpt defensiven rejält i de två senaste matcherna och under lördagens match mot Östersund var det glest med gladfotboll och i stället täta närkamper som gällde.

En match där det med fem sekunder kvar såg ut som att en ribbträff vardera för lagen var det närmaste publiken på Studenternas IP skulle komma att se ett mål.

"Tuff match"

Siriusduon Mohamed Khalid Saeid och Moses Ogbu hade sin redan efter 27 minuter då ett fint skott av den förstnämnde styrdes ut till retur och där Ogbu med kraft tryckte till den utstudsande bollen med vristen och träffade överliggaren.

Minuten efter var det gästernas inbytte Hosam Aiesh som fick träkänning då Östersundsmittfältaren prickade kryssribban med ett lite halvlöst skott.

– Lite slarvigt av mig men jag trodde faktiskt att jag var offside. Det är en tuff match, med en tung svårspelad gräsmatta, konstaterade Aiesh i Cmores halvtidsintervju

Skada på Arvidsson

Östersund - som i våras vann med hela 5-2 mot Uppsalalaget hemma på Jämtkraft arena - hade även en riktigt fin chans i slutsekunderna av första halvlek men blåstes på måljublet där då en av Sirius utespelare rensade undan bollen på mållinjen.

Andra halvlek var lika målsnål och tät - men just som domaren drog in luft för att blåsa av matchen fintade Hosam Aiesh bort Siriusbacken Daniel Jarl och rullade in en fin passning framför Siriusmålet.

Där kastade sig Samuel Mensiro fram, styrde in bollen med matchens sista touch och bröt därmed Östersunds fyra matcher långa förlustsvit.

En blytung förlust för Sirius som även drabbades av en svår jobspost då vänsterbacken Jesper Arvidsson trampade otäckt snett i slutet av matchen efter en höjdduell med just målskytten Mensiro.

Jesper Arvidsson har som alltid varit en ledande spelare i såväl omklädningsrummet som på planen för Sirius men fick nu tejpas och hjälpas av planen stödd på medicinsk personal.

Röntgen vid närliggande Akademiska sjukhuset lär avgöra om den rutinerade backen kan spela något resten av säsongen.