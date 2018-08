Williams väljer bort spektakulär helkroppsdräkt

Häromdagen beslöt ledningen för Franska mästerskapen, där den amerikanska tennisstjärnan bar helkroppsdräkten, att förbjuda liknande spektakulära dräkter till nästa års turnering.

– Grand slam-turneringarna har rätt att göra så. Och det är ingen stor sak för mig, säger Williams som pratat med Franska tennisförbundets ordförande Bernard Giudicelli.

– Det verkar ändå som att de godkänner om vi använder något av hälsoskäl.

I dräkten kände sig Williams som en krigarprinsessa. Men det fanns också en hälsoaspekt till varför hon använde den - för att förbättra blodcirkulationen så hon inte fick några blodproppar. Det har varit ett problem för henne efter att hon fött sin dotter för ett år sedan.

Nu säger hon att hon hittat andra metoder för att förhindra blodproppar, att bära kompressionstajts.

I US Open är Williams ute efter sin 24:e grand slam-titel. Och hon tänker göra det i en ny klädkollektion med namnet Queen (drottning), med vita kläder under dagmatcher och svarta under kvällsmatcherna.

Den förra världsettan möter i nattens match polskan Magda Linette i första omgången.