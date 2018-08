Woods kan ta ut sig själv: Lite konstigt

Woods är på plats på The Ridgewood Country Club i New Jersey där den första slutspelstävlingen på USA-touren inleds i dag. Under presskonferensen inför tävlingen berättar den förre världsettan om sin ambition att spela bra de kommande veckorna för att bli uttagen i USA:s lag i Ryder Cup.

– Jag vill bli uttagen, jag vill vara en del av laget, säger han.

Egentligen är han redan en del av det amerikanska laget, som vicekapten.

– Det är ju en intressant roll jag har för jag får ju prata med Jim (Furyk, kaptenen) om mig själv i tredje person. Vi skämtar om det, men visst, jag är en av de spelare som är tänkbara för ett wildcard och då måste jag ibland gå utanför mig själv och prata om mig själv i tredje person, vilket är lite konstigt, menar Woods.

"Pågående konversation"

Woods har lyckats ta sig tillbaka till allra högsta nivå efter flera år med ryggbesvär och operationer. I sommar har han till och med haft chansen att vinna två majors, British Open där han slutade sexa, och de amerikanska PGA-mästerskapen, där han slutade tvåa. Men redan i början av året hade han tankar på spel i Ryder Cup.

– Jag sa redan då till Jim att jag ville bli en del av laget, inte bara som vicekapten utan som spelare. Vi har en pågående konversation och just nu försöker jag vara så objektiv som möjligt när jag pratar om mig själv och de andra killarna.

Tränade fotboll

Woods siktar nu på att få spela alla fyra slutspelstävlingar på USA-touren samt Ryder Cup-veckan - fem tävlingar på sex veckor. Det blir tufft för 42-åringens rygg.

– Det blir mycket golf, men jag försöker att inte träna alltför mycket och att hålla mig strikt till träningsschemat.

Han laddade upp inför veckans tävling med mycket vila.

– Och så tränade jag fotboll varje dag.

Henrik Stensons problem med armbågen gör att han vilar från spel den här veckan. Alex Norén, som också jagar en plats i Europas Ryder Cup-lag, är ende svensk på The Ridgewood CC-banan.