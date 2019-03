Ylätupa: "Den var solklar"

Med bara 16 insläppta mål på 30 matcher var AIK i särklass i fjol.

Tränaren Rikard Norlings defensiva riktlinjer var även vad som visade Solnaklubben fram till första SM-titeln sedan 2009.

Taktiken ser även ut att vara ett av mästarklubbens fundament den här säsongen, i alla fall sett till den mållösa premiären mot Östersund.

Utebliven straff

Samtidigt som hemmaklacken titt som tätt skanderade "framåt stolta AIK" rullades bollen allt som oftast mellan backarna Panajotis Dimitriadis, Per Karlsson och Karol Mets.

Tålmodigt och tryggt letade trion efter rätt rörelser för att sätta upp bollen högre i plan och för att därifrån hitta vägarna till målchanser.

Lägen skapades även på Friends arena.

Dessutom en omdiskuterad straffsituation.

– Jag tyckte den var solklar, sade Saku Ylätupa, som inför säsongen plockades in från nederländska Ajax, till C More efter första halvlek.

– Om vi hade haft VAR hade det varit straff.

Repriserna visade att bollen, efter Chinedu Obasis försök att vända bort sin försvarare, studsade upp på lagkapten Tom Petterssons vänsterhand men trots ivriga rop från AIK-spelarna viftade domaren Patrik Eriksson & Co bort situationen.

Nick i stolpen

Östersund hade i många stunder problem med AIK:s höga press, och det var främst vid fasta situationer som gästarna lyckades skapade viss oro.

Och det var just vid en frispark som Noah Sonko Sundberg, med förflutet i AIK, lämnades omarkerad i målvakten Oscar Linnérs straffområde. Backen fick både tid och utrymme att komma rätt till bollen - men nicken träffade stolpen.

Sedan följde en längre och chansfattigare period inför de 29 157 åskådarna som hade tagit sig till Solna.

Det var först i slutet av första halvlek, då Östersunds inte hade balans i defensiven, som Obasis djupledsboll gav Ylätupa chansen mot Aly Keita. Men den duellen vann Östersunds målvakt.

I den andra halvleken var det AIK som tryckte på, skapade flertalet chanser men precis som under matchens första 45 minuter lyckades inte hemmalaget få hål på gästerna.