Zlatan avgjorde med hattrick

Zlatan Ibrahimovic kastade sin vita Galaxy-tröja i gräset för att fira ett hattrick som innebar 4-3 i det dramatiska mötet med Orlando hemma på Stubhub Center i Carson.

Florida-laget ledde med 2-1 när andra halvleken började. Men då satte "Ibra" i gång.

Först 2-2 på en hög nick. Orlando svarade snabbt med ett tredje mål.

Zlatan och norrmannen Ola Kamara väggspelade sig synbarligen retligt lätt fram, och svensken avslutade med en flygande nick; 3-3.

Och så, efter 70 minuter, öste Ibrahimovic från nära håll in avgörande 4-3, vilket fick Los Angeles Galaxy att på Twitter utbrista, "DO YOU BELIEVE IN ZLATANNNNNNNNNNNNNN".