Fånge misstogs för besökare - promenerade ut

Den ena mannen hade en tydlig skäggväxt och shorts. Den andre bar långbyxor.

Trots det blandades den intagne fången, misstänkt för terrorfinansiering, ihop med en besökare - och kunde därmed i lugn och ro promenera ut från Vestre Fængsel i centrala Köpenhamn.

Det framgår av en rapport om rymningen som danska Rikspolisstyrelsen överlämnat till justitieminister Søren Pape Poulsen.

Det var den 1 augusti som fången hade besök av fem personer. Efter besöket fördes, i stället för fången, en av besökarna in i det rum där de intagna visiteras och därefter vidare in i fängelset. Under tiden kunde fången obehindrat lämna byggnaden tillsammans med de andra besökarna.

Några minuter senare insåg fängelsepersonalen sitt misstag. När de ringde till besöksavdelningen var det dock ingen som svarade och när den vakthavande enhetschefen sprang ner till avdelningen var det redan försent.

Rutinerna vid fängelset ska nu skärpas, bland annat reglerna för hur besökare legitimerar sig på vägen ut.