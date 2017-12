En ettåring finns bland dödsoffren, enligt de Blasio. Fyra personer är allvarligt skadade och myndigheterna befarar att dödsiffran kan komma att stiga.

– Människor dog på flera av våningarna. De är i åldrarna ett till över femtio år, säger Daniel Nigro talesperson vid räddningstjänsten i New York.

Branden startade på första våningen vid sjutiden på kvällen, lokal tid, och spred sig snabbt till samtliga fem våningar, enligt myndigheterna. Tolv personer kunde räddas ur det brinnande huset.

Det finns ännu inga uppgifter om vad som orsakat branden.

Efter att branden hade släckts togs de evakuerade till en närliggande skola.

– Ta hand om era familjer, och be för familjerna här i Bronx, säger de Blasio.

Antalet brandolyckor i New York sjönk till 48 stycken förra året. Det är det lägsta antalet bränder sedan man började föra statistik för 100 år sedan, enligt New Yorks brandförsvar. Uppgifter om antalet bränder under 2017 finns ännu inte tillgängligt.