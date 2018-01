Flykt och säkerhet för May och Macron

– Det här handlar om att investera i och förbättra säkerheten vid Storbritanniens gräns, säger en taleskvinna för den brittiska regeringen enligt nyhetsbyrån AFP.

De 44,5 miljoner pund - 495 miljoner svenska kronor - som läggs in ska gå till ytterligare stängsel, övervakningskameror och annan teknik som ska hindra migranter och flyktingar från att försöka ta sig ombord på färjor, tåg och lastbilar på väg till Storbritannien.

Uppdaterar avtal

Samtidigt ska de två ledarna i dag också uppdatera det så kallade Le Touquet-avtalet där britterna redan lagt in över 100 miljoner pund för att hantera migrantläget vid den franska kanalkusten.

– Precis som vi investerar i våra gränser runt om i Storbritannien är det också rätt att vi ständigt undersöker vad mer vi kan göra vid brittiska gränskontroller i Frankrike och Belgien för att se till att de är så säkra som möjligt, säger regeringstaleskvinnan i London.

May och Macron inleder dagens möte med att äta lunch och åker sedan till klassiska armébasen Sandhurst, fem mil väster om London. I kväll väntar sedan en gemensam mottagning på Victoria and Albert Museum, skriver tidningen The Guardian.

Kultur och säkerhet

Utöver samtal om migration och säkerhet står givetvis brexit på dagordningen och vilka relationer länderna ska ha efter det kommande brittiska utträdet ur EU.

Klartecken väntas också om en fransk utlåning av den anrika Bayeux-tapeten - som skildrar Vilhelm Erövrarens invasion av England 1066 - samt ökat stöd till franskundervisning i brittiska skolor.

Länderna ska också hjälpa varandra militärt, bland annat i form av brittiska helikoptrar till den pågående franska insatsen i Mali och franska soldater till den brittisk-ledda nya Nato-bataljonen i Estland.