FN kallar till samtal om våld i Tripoli

Den senaste veckan har minst 47 människor dödats och 129 skadats i sammandrabbningar utanför Tripoli. Nu har ledarna för FN-insatsen i Libyen, Unsmil, bjudit in flera libyska grupper för samtal om situationen i Libyens huvudstad.

Ett försök till vapenvila misslyckades i fredags, och den FN-stödda enhetsregeringen GNA utlyste i söndags undantagstillstånd i Tripoli. Dessa åtgärder hjälpte dock inte och under måndagen hördes explosioner, och strider pågick på flera platser i Tripoli. Unsmil har bjudit in till samtal om "brådskande samtal om det pågående säkerhetsläget i Tripoli" under tisdagen. Exakt vilka som bjudits in var oklart.

Det svårt krigshärjade Libyen har inte haft en fullt ut fungerande regering sedan diktatorn Muammar Gaddafi avsattes och dödades i oktober 2011.