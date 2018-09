Frankrike medger tortyr under Algerietrevolt

Macron säger att Frankrike inrättade ett "system" i sin forna koloni som ledde till tortyr under den 60 år gamla Algerietkonflikten, skriver The Guardian. Som exempel lyfter han fram matematikern Maurice Audin, en kommunistisk självständighetsaktivist, som försvann 1957. Audin anklagades för att ha härbärgerat kommunistiska frihetskämpar och Frankrike hävdade länge att han flytt under en fångtransport.

Arkiv öppnas

Enligt presidentpalatset har Macron i ett brev till Audins änka och familj medgett att Audin dog efter att ha torterats i fångenskap. Presidenten kommer också att tillkännage att arkiven från den tiden kommer att öppnas upp helt för historiker, anhöriga och organisationer som söker efter sanningen om ett stort antal försvinnanden av civila och soldater.

Under konflikten 1954-1962 dödades 1,5 miljoner algerier i den franska kolonin som styrts av Paris i 130 år. Den franska staten har aldrig tidigare erkänt att dess militära styrkor rutinmässigt använde tortyr. Efter kriget förnekade myndigheterna grymheterna och ämnet var länge tabu i det franska samhället.

Fler medgivanden

Enligt den franska historikern Sylvie Thenault pekar den franska statens tillkännagivande att Audins död var resultatet av ett "system" på ett mer omfattande medgivande av missgärningar.

En expert på Algeriet, Benjamin Stora, skriver i tidningen Le Monde: "Kommer vi till slut att komma ut ur den här minnesförlusten över ett krig som under så lång tid aldrig hade ett namn?".