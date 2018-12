Franska polisfack kräver undantagstillstånd

Det blev ett mörkt facit efter lördagens demonstrationer på och omkring paradgatan Champs-Élysées i Paris. Bilar och byggnader stacks i brand, poliser fick stenar kastade mot sig, över hundra personer skadades och över 400 greps.

Trots att allt färre deltar tycks inte demonstrationerna bli mindre våldsamma. Under lördagens protester stals bland annat ett skjutvapen från en polisbil nära Place de l'Étoile. Nu kräver polisfacken i Frankrike att regeringen tar krafttag mot Gula västarna, som demonstranterna kallar sig, rapporterar Le Monde.

– Vi studerar alla åtgärder som gör det möjligt för oss att garantera säkerheten, säger inrikesminister Christophe Castaner i en intervju med BFMTV.

Regeringen har suttit i krismöte under söndagsmorgonen, och premiärministern Édouard Philippe har ställt in en resa till Polen under söndagen och måndagen för att delta i klimattoppmötet i Katowice.

Sammanlagt omkring 75 000 personer gick ut på gatorna i flera franska städer under lördagens protester, som ägde rum för tredje helgen i rad. Vid det första tillfället, 17 november, rörde det sig om över 280 000 personer, medan drygt 100 000 protesterade förra helgen.