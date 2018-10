Fyra utmaningar för Brasiliens nästa ledare

Ekonomin

Stora hål i budgeten, hög arbetslöshet och en svag valuta. I Brasilien råder sedan flera år ekonomisk kris, ett problem som nu hamnar på den tillträdande presidentens bord.

– Den ekonomiska situationen är utan tvekan en utmaning. Brasilien har ett galopperande underskott som tär på statsfinanserna, och där måste man göra någonting fort, säger Andrés Rivarola Puntigliano, docent och Latinamerikaexpert vid Stockholms universitet.

– Man måste få ekonomin på fötter igen. Det innebär att man behöver driva igenom strukturella reformer, arbetsmarknadsreformer, pensionsreformer och skattereformer. Och det behövs en tajt budget, säger Mikael Wigell, docent och Brasilienexpert vid Utrikespolitiska institutet i Finland.

Våldet

Under 2017 mördades 63 880 personer i Brasilien, enligt siffror från organisationen Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Den utbredda och ökande våldsbrottsligheten har flera orsaker, däribland gängstrider kopplade till droghandel och en underfinansierad poliskår, skriver The New York Times. Våldet göds också av utbredd fattigdom och stora klassklyftor. De tio brasilianska städerna med högst mordfrekvens har nio gånger fler människor i extrem fattigdom än landets minst våldsamma städer, enligt en kartläggning från i år.

Särskilt utsatta är svarta unga män som är uppväxta i fattigdom, många av dem i Rio de Janeiros och São Paulos kåkstäder. Den största andelen mord inträffar i delstaten Rio Grande do Norte i nordöstra Brasilien.

– Det finns ett påtagligt missnöje med våldet i Brasilien, som har eskalerat de senaste åren. Varje regering måste ta tag i frågan, men på kort sikt verkar det väldigt svårt att hitta en lösning på problemet, säger Rivarola Puntigliano.

Korruptionen

Våren 2014 inleddes en mindre utredning om penningtvätt i Brasilien, som visade sig bli upprinnelsen till en massiv korruptionsskandal med förgreningar i stora delar av Latinamerika. I centrum av härvan stod det statliga oljebolaget Petrobras, som mutat ett stort antal politiker.

I kölvattnet av härvan ställdes den tidigare presidenten Dilma Rousseff inför riksrätt - dock på andra grunder - och tvingades bort från makten. Hennes föregångare Lula da Silva dömdes för att ha tagit emot en lyxbostad som muta, något som ledde till ett flerårigt fängelsestraff och stoppade honom från att ställa upp i presidentvalet. Även ett stort antal kongressledamöter och andra toppolitiker från alla politiska läger har visat sig inblandade i olika typer av mutskandaler.

– Det finns en politisk kris i Brasilien, en korruptionskris, där det har visat sig att hela det politiska systemet är mycket korrupt. Folk är verkligen trötta på det, vilket gör att valet har blivit till något av ett protestval, säger Wigell.

Polariseringen

Under månaderna före valet har den djupa splittringen i det brasilianska samhället blivit allt tydligare. Nyhetsbyrån Reuters har beskrivit valrörelsen som den mest splittrande sedan militärdiktaturens fall 1985. Flera opinionsmätningar har samtidigt slagit fast att väljarna överger den politiska mitten och söker sig till ytterkanterna.

Den tillträdande presidenten måste nu försöka överbrygga avgrunden mellan de politiska lägren och hitta en väg framåt, något som kan bli en knivig uppgift.

– Situationen är ganska orolig. Det är ett mycket polariserat läge, vilket gör att det blir svårt att regera. Här borde man försöka nå någon slags konsensus, säger Wigell.