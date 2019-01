Getter ska rädda Kalifornienstad från bränder

Insamlingen, som går under namnet Goat Fund Me (ungefär Finansiera geten), syftar till att hyra in hjordar med getter som kan säkra stadsägd mark i det lilla samhället, som ligger vid foten av bergskedjan Sierra Nevada i nordöstra Kalifornien.

Lära av Finland?

– Om vi inte är proaktiva, om vi inte hjälper oss själva nu, kommer ingen annan att göra det, säger biträdande borgmästare Reinette Senum till tidningen Los Angeles Times.

Nevadas drygt 180 hektar av lättantändliga buskar, snår och sly bedöms som en allvarlig risk för framtida bränder. När den uppmärksammade Camp Fire-branden härjade området i november, och som tog över 85 liv, kritiserade USA:s president Donald Trump Kaliforniens skogsvård. Trump sade även att delstaten borde lära sig av Finland, vars president Sauli Niinistö han just hade träffat.

– Jag var med Finlands president och han sade: "Vi har det annorlunda - vi är en skogsnation". Han kallade det en skogsnation, och de lägger mycket tid på att kratta och städa och göra saker, sade Trump då.

Bra för marken

Enligt forskare beror de senaste årens kraftiga bränder i delstaten dock mer på klimatförändringar och torka än misskötsel av skogar. Oavsett vilket har det blivit populärt att använda getter som "förtrupp" för att rensa lättantändliga områden i delstaten. Både herdar och hjordar har fulltecknade kalendrar, enligt lokala medier. En fördel som ofta framhålls är att djurens påverkan på marken är minimal.

– Getter har små klövar vilket ger liten effekt jämfört med tunga maskiner, säger Senum.

Nevada, som har drygt 3 000 invånare, ligger cirka fem mil söder om staden Paradise som härjades svårt av Camp Fire-brandens lågor.