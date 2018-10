Grön "tsunami" sveper över Pakistan

Skogsförvaltaren Mohammed Riasat har vigt tre årtionden åt att jobba i områden som drabbats av illegal skogsskövling, byggprojekt och talibankontroll i Pakistan.

– När jag ser ett fullvuxet träd huggas ner så känns det som om en nära anhörig har dött. Och när jag ser ett nytt träd komma upp känner jag en stark anknytning till det, säger han till The Washington Post.

Omfattande skogsavverkning har länge varit ett problem i Pakistan, något som har förvärrat klimatförändringarnas påverkan i landet. Över 40 procent av skogsarealen försvann mellan åren 1990 och 2015, enligt Världsbanken. Den illegala skövlingen pekas ut som den främsta orsaken, men naturkatastrofer har försämrat situationen ytterligare.

Tio miljarder träd

Men i september tog den nyblivne premiärministern Imran Khan det första spadtaget i ett projekt som är tänkt att vända utvecklingen. Det har döpts till ungefär "tsunamin av tio miljarder träd" - med målet att just plantera tio miljarder träd under en femårsperiod, för att återställa de skogsområden som har avverkats i decennier. Träden ska motverka erosion längs floderna och minska risken för översvämningar. Samtidigt är förhoppningen att de ska öka chanserna för nederbörd under Pakistans allt längre perioder av torka.

Den tidigare cricketstjärnan Imran Khan var för fyra år sedan drivande i ett skogsplanteringsprojekt i mindre skala ("tsunamin av en miljard träd") i provinsen Khyber Pakhtunkhwa. Under lite mer än två år återskapades 350 000 hektar skog genom att plantera omkring en miljon träd per dag. Och nu är det alltså dags för den andra vågen.

Under det nya projektets första dag planterades 1,5 miljon träd. Men för att nå målet måste planteringstakten mer än trefaldigas.

Dyra klimatförändringar

Pakistan är ett av de länder i världen som drabbas hårdast av klimatförändringarna. Över hälften av invånarna är helt beroende av naturen för att få mat på bordet och varje år förlorar landet mer än motsvarande 150 miljarder kronor på grund av klimatförändringarna, enligt FN.

Pakistan är dock inte enda landet i världen som planterar träd i rykande fart. Sedan juli 2016 innehar Indien världsrekordet i att plantera flest på en dag - närmare 49,3 miljoner stycken. Och i Afrika pågår projektet "Stora gröna muren" som syftar till att hejda ökenspridningen, där en "mur" av träd planteras tvärs över kontinenten, från Senegal i väst till Djibouti i öst.