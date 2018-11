Inga bevis för anklagelser mot Mueller

FBI utreder just nu uppgifter om att kvinnor erbjudits pengar för påhittade sexanklagelser mot Mueller, sedan hans medarbetare lämnat in en anmälan.

Den kvinna som skulle vittna om ett påstått övergrepp dök aldrig upp på presskonferensen, skriver bland andra Newsweek. Orsaken, enligt konspirationsteoretikern Burkman, var att hon fick panik och fruktar för sitt liv. Ingen förklaring gavs varför Trumpanhängaren Burkman och hans parhäst Jacob Wohl, som tillhör den yttersta högern, trots detta uppgav kvinnans namn.

I ett dokument som ska ha skrivits under av kvinnan, hävdas att hon utsatts för ett övergrepp av Mueller på ett hotell i New York 2010. Kvinnans namn var dock felstavat på dokumentet. Och det enda bevis som presenterades var en utskrift som ska visa att Mueller befunnit sig i New York - tre dagar efter den påstådda händelsen, rapporterar The Daily Beast.

Presskonferensen beskrivs som full av motsägelser, amatörmässig och utan några detaljer som stöder anklagelserna. Det råder fortfarande oklarhet om kvinnan verkligen existerar, något som diskuteras flitigt på bland annat Twitter.

Mueller utreder om USA:s president Donald Trumps valkampanj 2016 hade samröre med ryska företrädare som ville förstöra för Demokraternas kandidat Hillary Clinton och om Trump har försökt att sätta käppar i hjulet för utredningen.