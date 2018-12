Japans kejsare tackar för fredsepok

I sitt sista födelsedagstal på posten uttrycker Japans kejsare Akihito sin stora glädje över att landet inte har varit i krig under hans nästan 30 år på krysantemumtronen.

Kejsaren fyller 85 år och ska abdikera den 30 april.

– Det är viktigt att komma ihåg att otaliga liv förlorades i andra världskriget och att freden och välståndet i Efterkrigsjapan byggdes med åtskilliga uppoffringar och outtröttliga ansträngningar av det japanska folket, säger Akihito vid en känslosam presskonferens i presidentpalatset, enligt den japanska nyhetsbyrån Kyodo.

– Det ger mig djup lättnad att Heisei-eran (hans tid som kejsare i japansk tideräkning) kommer till sitt slut, helt utan krig i Japan.

Till skillnad från sin far Hirohito, som var japansk kejsare under andra världskriget, tillträdde Akihito under den pacifistiska grundlag som skrevs efter kriget, i kontrast till landets militaristiska förflutna.