Kavanaugh-härvan - detta är känt

Enligt USA:s grundlag ska höga utnämningar som Kavanaughs godkännas av senaten. Det går till så att den nominerade frågas ut av ansvarigt utskott, som röstar om utnämningen och skickar frågan vidare till kammaren. Senaten röstar även om kandidaten i fråga inte har fått grönt ljus av utskottet. I nuläget har Republikanerna en liten majoritet i senaten, de sitter på 51 av de 100 platserna, men det är inte säkert att alla ledamöter följer partilinjen.

Utskottsutfrågningen av Kavanaugh inleddes den 4 september. Då låg stort fokus på dennes syn på abort samt huruvida en president ska kunna benåda sig själv. Kort därpå meddelade den demokratiske Kaliforniensenatorn Dianne Feinstein att hon tagit emot information rörande nomineringen som hon lämnat över till federala utredare.

I mitten av september trädde psykologiprofessorn Christine Blasey Ford från Kalifornien fram som den som i juli skrivit det konfidentiella brevet till Feinstein. För The Washington Post berättade hon om en fest i början av 1980-talet, då både hon och Kavanaugh var tonåringar. Han ska då i kraftigt berusat tillstånd ha lagt sig på henne i en säng, försökt att slita av hennes kläder mot hennes vilja och hållit för hennes mun när hon försökte skrika.

Åsikterna om anklagelserna har gått isär. Utsagan har beskrivits både som allvarlig, flera andra kvinnor trädde fram med liknande påståenden, och som politisk smutskastning. Efter många om och men gick Republikanerna med på att låta Blasey Ford vittna inför justitieutskottet, något som skedde den 27 september. Efter henne framträdde Kavanaugh som kraftfullt och ilsket förnekade hennes berättelse. Båda bedömdes ha gjort känslostarka och övertygande framträdanden.

Dagen därpå verkade utskottet ändå redo att rösta om Kavanaugh och skicka frågan vidare till kammaren. Men den Trumpkritiske Arizonarepublikanen Jeff Flake ändrade sig i sista stund och villkorade sin röst med att FBI måste få en vecka på sig att utreda sexanklagelserna, något som Blasey Ford tidigare krävt.

Utredningen färdigställdes sent den 3 oktober och lämnades dagen därpå till justitieutskottet. Den offentliggjordes inte men under dagen lästes den av senatorerna. Enligt utskottets ordförande Chuck Grassley innehöll den inget som styrker anklagelserna om sexuella övergrepp. Demokraterna är mycket kritiska mot att inte fler personer har hörts i utredningen. Republikanerna planerar att rösta om att avsluta debatten om Kavanaugh under fredagen den 5 oktober och få till en slutgiltig omröstning om den tilltänkte domaren på lördag den 6 oktober. Partiet vill ha frågan ur vägen så snart som möjligt, bland annat eftersom de löper en viss risk att förlora majoriteten i senaten vid kongressvalet den 6 november.

Den konservative Kavanaugh är verksam som domare vid en appellationsdomstol i District of Columbia. Tidigare har han bland annat arbetat i Vita huset under republikanen George W Bush samt för den särskilde åklagaren Ken Starr som utredde den demokratiske presidenten Bill Clinton för fastighetshärvan Whitewater och för affären med praktikanten Monica Lewinsky. Han är tänkt att ersätta Anthony Kennedy som har gått i pension och som länge har setts som den mittendomare som avgjort när domstolen stått och vägt i känsliga frågor.