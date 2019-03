Trumps förre kampanjchef straffas - igen

– Att säga att jag känner mig förödmjukad och skamsen vore en stor underdrift â?¦ Mitt professionella och ekonomiska liv är slaktat.

Orden fälldes av Paul Manafort i torsdags, i samband med att han fick sitt första fängelsestraff samt miljonböter för bland annat bedrägerier och skattebrott. 69-årige Manafort, omskriven i USA för sin extravaganta livsstil och under många år en profil i republikanska kretsar i Washington DC, kördes in i domstolen i Virginia i rullstol iklädd en grön fångdräkt. Under sitt korta anförande bad han inte om förlåtelse - något Virginiadomaren T S Ellis noterade och antydde att han borde göra när han får nästa straff.

Strängare?

Möjligen har han rätt. Den domare Manafort ställs inför under onsdagen är strängare än Ellis, enligt nyhetssajten Bloomberg: Amy Berman Jackson, som verkar vid en federal domstol i Washington DC, är den som förra sommaren beslutade att Manafort skulle sitta bakom lås och bom eftersom han anklagats för vittnespåverkan.

Det var i hennes domstol som den förre kampanjchefen i höstas erkände sig skyldig till konspiration och lovade att samarbeta med den särskilde åklagaren Robert Muellers så kallade Rysslandsutredning, som undersöker rysk påverkan på valrörelsen 2016 och eventuellt samröre mellan Trumpkampanjen och Moskva.

Manafort var Trumps kampanjchef mellan maj och augusti 2016 men tvingades avgå sedan det framkommit att han arbetat för den proryske ukrainske presidenten Viktor Janukovytj och tagit emot olagliga betalningar.

Ifrågasatt lojalitet

Det var också Amy Berman Jackson som tidigare i vintras slog fast att Manafort brutit mot uppgörelsen med Mueller genom att ljuga för utredare om bland annat sina kontakter med den forne affärspartnern Konstantin Kilimnik. Enligt åklagare ska Manafort under valrörelsen ha delat opinionsmätningar med Kilimnik, som misstänks ha kopplingar till rysk underrättelsetjänst, samt diskuterat en möjlig plan för att lyfta de USA-sanktioner som infördes mot Ryssland efter annekteringen av ukrainska Krim.

Lögnerna väcker "legitima frågor om Manaforts lojalitet", hette det i Jacksons beslut enligt Bloomberg. Den politiska konsulten kan nu dömas till max 10 års fängelse och det är upp till domaren om straffet ska läggas ovanpå det som utdömdes förra veckan.

Strutsskinn och bilar

Det senaste året har varit omvälvande för Manafort som tidigare har ägt lyxbostäder, bilar, antikviteter och exklusiva kläder - som en jacka i pytonormskinn och en i strutsskinn, båda värda hundratusentals kronor.

President Trump, som upprepade gånger nekat till samröre med Moskva och attackerat Rysslandsutredningen, har uttryckt sympatier för Manafort. Ett antal analytiker i USA drar slutsatsen att Manafort ljugit för utredarna för att skydda presidenten i hopp om att så småningom bli benådad.