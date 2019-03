Massmarsch i protest mot utdragen brexit

Marchen tar sin början i Sunderland i nordöstra Storbritannien under lördagen och har regeringskvarteren i London som slutdestination, rapporterar flera brittiska medier.

Startpunkten är symbolisk eftersom Sunderland var den första staden som röstade ja till att lämna EU i folkomröstningen för snart tre år sedan. Under två veckor kommer besvikna brexitanhängare att vandra mot huvudstaden.

Bakom marschen står lobbygruppen "Leave means leave", som länge arbetat för att Storbritannien ska lämna unionen. Nigel Farage, tidigare ledare för det EU-fientliga partiet Ukip och en av de mest tongivande brexitörerna, planerar att ansluta längs vägen.

En hel del uppmärksamhet har riktats mot själva arrangemanget. I en kritisk kolumn i tidningen Independent beskrivs den som "bisarr" med så kallade goodie bags och ackompanjerad av traditionella engelska frukostar lagade på enbart brittiska produkter.

Marschen engagerar även en yrkesgrupp som ser sig hotad av EU-regler: fiskare. Organisationen "Fishing for leave" bildade redan under fredagen en karavan av båtar i floden Themsen. Med hänvisning till rörelsen Gula västarna i Frankrike bar fiskarna gula gummistövlar under protesten.