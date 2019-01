Militär hjälper till mot drönare vid Heathrow

Brittisk militär assisterar polisen vid Storbritanniens största flygplats Heathrow i London sedan en siktad drönare lett till inställda avgångar på tisdagskvällen.

"På begäran av polisen mobiliserades vår försvarsmakt för att assistera och stödja dem (polisen)", säger förvarsminister Gavin Williamson i ett uttalande.

Militären kallades även in för tre veckor sedan då drönare vid landets näst största flygplats Gatwick orsakade tre dagars trafikkaos med tusentals strandade resenärer. Efter det beställde båda Londonflygplatserna militärklassad utrustning för att ha ett skydd mot drönare, men det är oklart om den har börjat användas.

Under tisdagens händelse tvingades man ställa in alla avgångar under nästan en timme.

– Vi genomför omfattande genomsökningar runt omkring Heathrow för att försöka hitta personer som kan vara ansvariga för att flugit drönaren, säger Stuart Cundy vid Londonpolisen.