Nya anklagelser mot Trumps förre kampanjchef

Robert Mueller - den särskilde åklagare som utreder rysk påverkan på valrörelsen i USA 2016 samt eventuella kopplingar till Trumpkampanjen - försöker nu få Manafort flyttad från bostaden, där han suttit i husarrest, till fängsligt förvar, rapporterar amerikanska medier.

Det är från bostaden han via upprepade telefonsamtal och krypterade sms misstänks ha kontaktat två personer i Europa, som kan komma att vittna mot honom. Enligt dokument inlämnade till en federal domstol i Washington DC ska Manafort ha bett européerna säga att det lobbyarbete de gjorde för honom enbart berörde Europa, inte USA. Ett vittne ska ha sagt till FBI att Manafort försökt muta honom att begå mened, skriver tidningen The New York Times.

Manafort åtalades i höstas, misstänkt för bland annat penningtvätt och för att ha undanhållit information om att han arbetat för ett proryskt ukrainskt parti. Han står åtalad på tolv punkter, bland annat för konspiration mot USA, och har en rättegång i juli och en i september framför sig. I väntan på de rättsliga processerna har han suttit i husarrest.