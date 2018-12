Oklart vad som orsakade migrantbarns död

Enligt de första uppgifterna skulle hon ha dött av uttorkning och utmattning. I fredags uppgav amerikanska myndigheter att flickan drabbats av hjärtstillestånd, hjärnödem och leversvikt.

Händelsen ska nu utredas under ledning av departementet för inrikes säkerhets kontrollorgan, som granskar anklagelser om tjänstefel begångna av offentliganställda. Flickans död har väckt ny kritik mot den amerikanska regeringens hårda migrationspolitik.

Försvarar sig

Men myndigheterna försvarar hanteringen av fallet och uppger att det inte fanns några indikationer på att flickan hade hälsoproblem förrän flera timmar efter det att hon och hennes far frihetsberövades.

Det blev de på kvällen den 6 december efter att ha tagit sig in på amerikansk mark via gränsövergången Antelope Wells i delstaten New Mexico tillsammans med en grupp på drygt 160 migranter. Omkring sju timmar senare klev de ombord på en buss för att föras till en gränsstation 15 mil bort. Medan de väntade på bussen hade de tillgång till vatten och toaletter, uppger gränsmyndigheten för Reuters.

Avled på sjukhus

Precis innan bussen skulle åka larmade fadern om att flickan kräktes. När bussen anlände till sin destination omkring en och en halv timme senare hade hon svårt att andas. Hon ska ha då ha fått vård av medicinsk personal på plats innan hon fördes till ett sjukhus i El Paso i Texas.

Där avled hon morgonen efter, den 8 december.

Demokrater i senaten har kritiserat regeringen för att flickans död meddelades först efter närmare en vecka. Enligt en kongressbestämmelse måste gränsmyndigheten rapportera dödsfall bland frihetsberövade inom två dygn.