"Överväldigande" förödelse i syriska Ghouta

– Jag blev verkligen överväldigad av nivån på den förödelse vi observerat i östra Ghouta. Jag har aldrig sett någonting liknande förut, säger Internationella rödakorskommitténs operative chef Dominik Stillhart efter ett besök i området.

Över 1 700 civila dödades under regimens offensiv för att återta den då rebellhållna enklaven och tiotusentals människor tvingades på flykt av striderna. Sedan dess har en del börjat återvända. Men många tvekar på grund av bristen på infrastruktur, rädslan för att gripas och risken för explosioner från kvarvarande krigsmateriel.

– På en del håll i östra Ghouta, som Harasta där vi var, är upp till 90 procent av infrastrukturen totalförstörd, säger Stillhart.

Han beskriver en situation där sjukvårdare arbetade med att rädda livet på en pojke i staden Kafr Batna.

– Det enda ljus de hade var blixten från en mobiltelefon. Sådana förhållanden väntar man sig under en konflikt, inte sex månader efteråt.

Den syriska regimen har under de senaste åren, med hjälp av ryskt flygunderstöd, återtagit en rad området som under lång tid hållits av rebeller. Just nu råder ett bräckligt avtal om en buffertzon kring den rebellhållna regionen Idlib med syfte att förhindra blodiga strider.