Rättegång mot före detta SS-vakt stoppas

Rättegången mot en 95-årig före detta SS-vakt vid ett av Nazitysklands koncentrationsläger har stoppats. Mannens hälsoproblem kommer troligen att leda till att rättegången, en av de sista i sitt slag, ställs in helt.

En medicinsk rapport till domstolen i Münster visar att mannen inte klarar av att gå igenom en rättegång, på grund av hjärtproblem. Rätten kommer att ta ett slutgiltigt beslut i mitten av mars kring fallet.

Mannen misstänks för att ha deltagit i mord på hundratals personer i koncentrationslägret Stutthof drygt tre mil från nuvarande Gdansk i Polen under andra världskriget, mellan 1942 och 1944. Han nekar till anklagelserna, och har under rättegången sagt i ett uttalande att han aldrig varit nazist. Mannen ställdes inför rätta i en ungdomsdomstol, eftersom han var under 21 år när brotten ska ha begåtts.

Omkring 65 000 människor, däribland många judar, mördades eller avled i lägret Stutthof.