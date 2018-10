Spanien kan gå om Japan i förväntad livslängd

Goda nyheter för spanjorerna alltså. Desto sämre för det lilla afrikanska landet Lesotho, som hamnar i botten med 57,3 år enligt en prognos över den genomsnittliga livslängden i olika länder år 2040.

Studien har publicerats i tidskriften The Lancet.

Viktiga faktorer

– Huruvida vi ser framsteg eller en stillastående utveckling beror på hur bra eller dåligt sjukvårdssystemen arbetar med viktiga hälsofaktorer, säger Kyle Foreman, som är en av huvudförfattarna till studien och verksam vid Institute for Health Metrics and Evaluation vid University of Washington i Seattle, till CNN.

Spaniens sjukvårdssystem rankas som det sjunde bästa i världen i en utvärdering av Världshälsoorganisationen.

Ytterligare två medelhavsländer hamnar på topp tio i prognosen över förväntad livslängd, Italien och Portugal. Nyligen publicerades en studie i British Journal of Nutrition som visar att den välkända medelhavsdieten - mycket fisk, olivolja, frukt, grönt och fullkornsprodukter - kan öka chanserna för ett längre liv.

Sverige utanför

USA tappar mest av alla länder på Institute for Health Metrics and Evaluations lista- från plats 43 år 2016 till 64 år 2040. Sverige rankas på elfte plats med en förväntad medellivslängd på 84 år.

194 länder har analyserats och sjukdomar som hiv-aids och cancer, samt hälsorisker som övervikt och rökning beaktades i studien. I Sverige kommer hjärtsjukdomar att förbli den främsta orsaken till för tidig död.

Medellivslängden i Syrien kan öka med tio år jämfört med 2016. Att leva till nästan 80 år skulle alltså kunna bli vanligt - förutsatt att det pågående kriget tar slut.