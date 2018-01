Storm stänger flygplats i Amsterdam

All trafik har stoppats på flygplatsen Schiphol i Nederländerna. 260 flighter har ställts in på grund av en kraftig storm med en vindhastighet på uppemot 39 meter per sekund. "På grund av svåra väderförhållanden: all flygtrafik ställs in tills vidare" meddelas på flygplatsens Twitterkonto.(TT)