Privatflyg kraschade i Iran - elva döda

På planet på väg till Istanbul från Förenade arabemiraten fanns en turkisk affärsmans dotter och hennes sju vänner, rapporterar turkiska medier, skriver AFP.

Dagen innan hade kvinnorna, varav fem kom från Turkiet och två från Spanien, lagt upp bilder i sociala medier på när de roade sig i Dubai.

De omkom tillsammans med tre personer i besättningen, som också var kvinnor. En av Turkiets första kvinnliga piloter, som tidigare varit stridspilot, satt i cockpit.

Nedslagsplatsen ligger i närheten av staden Shar-e Kord, ungefär 40 mil söder om huvudstaden Teheran.

En stor räddningsinsats har satts in efter kraschen sent på söndagseftermiddagen men det oländiga området gör det svårt för personal att ta sig fram. Helikoptrar ska sättas in under måndagen för att leta efter flygplanet och kropparna, vilket indikerar att man inte förväntar sig att någon har överlevt.

Vittnen beskriver hur lågor slog ut från planets motor och hur det störtade mot marken, rapporterar den statliga iranska nyhetsbyrån Isna. Men samtidigt regnade det kraftigt i området och vad som orsakat kraschen är oklart, skriver nyhetsbyrån AP på sin hemsida.