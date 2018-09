USA hedrar offren för 11 september-dåden

Under gråa skyar i Shanksville i Pennsylvania besökte presidenten och hans hustru Melania Trump ett nytt minnesmärke över de 40 ombord på Flight 93 som ingrep mot kaparna för att hindra dem från att krascha planet i Washington.

– De klev ombord på planet som främlingar och de gick in i evigheten sammanlänkade som hjältar, sade Trump.

– Vi hyllar deras uppoffring med löftet att aldrig backa inför ondskans ansikte och göra vad som krävs för att hålla USA säkert, sade presidenten.

På den åker där planet störtade har ett permanent minnesmonument byggts.

Utanför försvarshögkvarteret Pentagon i Washington höll vicepresident Mike Pence ett tal till minne av dem som dog när ett annat av de fyra kapade planen kraschade in i byggnaden.

Även vid Ground Zero i New York uppmärksammades den 17:e årsdagen av terrordåden, som krävde närmaste 3 000 liv. I vad som blivit en årlig tradition läste efterlevande upp namnen på alla dem som dog i New York, där två plan flög in i tvillingtornen.