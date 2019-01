WHO: Barn dör av köld i syriskt flyktingläger

Minst 29 barn, bland dem spädbarn, rapporteras ha dött i ett flyktingläger i nordöstra Syrien under de senaste åtta veckorna. De flesta av dem har dött av kylan, enligt världshälsoorganisationen WHO, som larmar om att läget är kritiskt för 33 000 människor.

Många av flyktingarna i al-Hol har vandrat till fots i dagar efter att ha flytt undan strider i Deir al-Zor i östra Syrien. När de kommer fram till lägret är de undernärda och utmattade efter att ha levt i åratal under terrorgruppen IS kontroll i Irak. Tält, filtar och värmekällor saknas i den hårda vinterkylan, enligt ett uttalande från WHO.

WHO kräver omedelbart tillträde till lägret.

"Humanitärt tillträde till lägret och omgivande vägar förhindras av byråkrati och säkerhetsrestriktioner", skriver WHO.