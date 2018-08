”Kommunen borde satsa på en konstgräsplan”

Anne-Sofie Olofsson (C) har under lång tid aktivt jobbat för att kommunen ska ge bidrag till en konstgräsplan att spela fotboll på. Nu vill hon aktualisera frågan igen och hoppas på bättre gehör från sina partikamrater och övriga partier.

– Jag tycker att man måste värna mer om våra föreningar, säger hon.

Foto: Karl-Magnus Lundvall

Redan 2013 skrev Smålandsposten om att Uppvidinge var en av de kommuner i Småland som ännu inte byggt en konstgräsplan. Fem år senare har det fortfarande inte byggts någon. Därför tvingas lagen från kommunen åka till konstgräsplaner på andra orter för att kunna träna fotboll utanför en sporthall eller gymnastiksal den kalla delen av året. Under de senaste åren har till exempel Åseda tränat på konstgräset i Högsby. Norrhult och Lenhovda har tränat i Växjö.

Anne-Sofie Olofsson är engagerad i Åseda IF och ställer upp för Centerpartiet i valet den 9 september och hon vill att kommunen bidrar till att bygga en konstgräsplan för kommunens fotbollslag.

– På grusplanen bakom skolan i Åseda finns det i nuläget bara belysning på halva planen. Det finns inget annat ställe att vara på om man inte är inne i sporthallen, säger hon.

Att ha en konstgräsplan är viktigt under försäsongsträningen, menar Anne-Sofie Olofsson. Att bara kunna träna inomhus gör att lagen halkar efter och får det tufft under första halvan av säsongen. Det är dessutom dyrt för föreningarna att hyra in sig på andra kommuners anläggningar.

– I och med att vi inte tillhör Växjö kommun så får vi betala mer än Växjöklubbarna gör till exempel. Och vi får de sämsta tiderna.

Det är varken attraktivt för spelare eller tränare att komma till kommunen och engagera sig när det flesta andra klubbar har tillgång till konstgräs, menar Anne-Sofie Olofsson.

– Tar man grusplanen i Åseda är det som sagt bara ljus på halva planen. På andra sidan står en container. Vem vill komma hit under sådana förutsättningar? Sen behöver en konstgräsplan inte ligga i Åseda. Men någonstans i kommunen.

Hon vill dock poängtera att hon inte förväntar sig att kommunen bygger och betalar allt en konstgräsplan. Föreningarna måste hjälpa till att samla in pengar och söka bidrag.

Foto: Karl-Magnus Lundvall

Men hon tycker det är tråkigt att politikerna inte visar större intresse av att satsa på en plan som kan användas året runt. Hon riktar dessutom, på delvis allvar delvis skämt, kritik till sitt eget parti.

– Jag jobbade med den här frågan för några år sedan. Vi är en av få kommuner som inte har en konstgräsplan. Jag tycker att man måste värna mer om våra föreningar.

– Politikerna är dessvärre okunniga.

– Det är oerhört viktigt att föreningslivet fungerar om vi vill ha inflyttning till kommunen. Alla kan vara med och spela fotboll, säger Anne-Sofie Olofsson.