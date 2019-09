Brand i mark efter gammalt åsknedslag

Strax efter klockan 16.30 på söndagseftermiddagen fick räddningstjänsten ett larm om en gräsbrand utanför Älghult. Troligtvis är det det kraftfulla åskovädret som ägde rum under natten till tisdagen den 10 september som orsakat branden.

Foto: Tomas Karlsson

Under flera dagar den senaste veckan har Räddningstjänsten Östra Kronoberg åkt till en gräsbrand i närheten av Björke göl utanför Älghult. Larm har kommit in till räddningspersonalen till och från och under söndagen var det dags igen. Räddningstjänsten åkte ut till platsen där en markyta på 50 gånger 10 meter har brunnit.

– När räddningstjänsten kom fram till platsen brann det fortfarande på vissa ställen. Vid klockan 17 håller de på att släcka där, säger Ola Nilsson vid SOS Alarms Händelsecentrum.

Per Pettersson är räddningschef på Räddningstjänsten Östra Kronoberg. Vad som orsakat branden är inte fastställt, men troligtvis är det kraftiga åskovädret som ägde rum under natten mot tisdagen den 10 september som ligger bakom branden. Råder det bara rätt förutsättningar i terrängen så kan branden hålla sig vid liv så pass länge, utan att det blir helt förödande konsekvenser.

– Där blixten träffar kan det starta en glödbrand, bara det finns brännbart material i terrängen. Nu är vi långt fram på hösten och ett område på 10 gånger 50 till 60 meter har brunnit. Branden rör sig långsamt, det råder markfukt och hög luftfuktighet, säger Per Pettersson.

Under söndagskvällen var branden inte helt släckt. Räddningspersonal var fortfarande på plats vid 18-tiden och hade fått order om att stanna ytterligare några timmar. Under måndagen ska berörda markägare ta över arbetet.

– Då ska de hålla koll på området, så att det inte tar sig igen. Det är ganska gynnsamma förhållanden eftersom branden är precis intill en göl. Behöver vi mer vatten är det bara att hämta, säger Per Petterson.