Stor skogsbrand i länet – åtta stationer på plats

En större skogsbrand rasar i skogen strax öster om Klavreström. Åtta brandstationer bekämpar elden.

Strax före lunchtid på tisdagen kom flera larm om en skogsbrand strax öster om Klavreström och Norrhult i Uppvidinge kommun.

Enligt uppgifter till Smålandsposten är skogsbranden omfattande och Räddningstjänsten Östra Kronoberg har dragit igång en stor insats.

– Det brinner just nu i ett skogsområde öster om Klavreström. Branden är inte under kontroll och åtta stationer är på plats och försöker ringa in elden och hindra den från att sprida sig, säger Roger Petersson som är räddningschef i beredskap vid Värends räddningstjänst.

Det är Räddningstjänsten Östra Kronoberg som har har sina styrkor på plats men på grund av omfattningen är det Värends räddningstjänst som hjälper till med stabsfunktionen och samordnar arbetet vid branden.

Räddningsstyrkor från Åseda, Norrhult, Växjö, Linneryd, Braås, Alvesta, Korsberga och Kosta har ryckt ut för att hjälpa till vid brandområdet.

– Just nu är det område på 250 gånger 250 meter som brinner och vi kraftsamlar nu för att försöka ringa in branden och hindra den från att sprida sig vidare. Ingen bebyggelse är hotad i nuläget och det brinner i sydöstlig riktning, säger Roger Petersson.

Smålandspostens utsände träffade Roger Petersson ute på brandplatsen vid halv tretiden. Då beräknades skogsbranden ha spridit sig till att omfatta 300 gånger 300 meter.

– Drygt 30 brandmän jobbar med att försöka bygga upp en begränsningslinje. Vi har även beställt en räddningshelikopter som beräknas vara här klockan tre. Inga fastigheter är hotade i nuläget, berättar Roger Petersson.

Han berättar att brandmännen först hade svårt att lokalisera branden på grund av all rök.

Det är andra gången på en dryg vecka som en större skogsbrand rasar i Uppvidinge kommun. Den 1 juli bekämpade mellan 40 och 50 brandmän plus en helikopter en brand strax nordväst om Åseda.

