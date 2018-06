Patrik Davidsson: ”Jag vill byta ut ledningen”

Turbulensen i kommunen verkar inte vara ett avslutat kapitel. Samhällsservicechefen söker sig bort och ännu en lärare slutar på Nottebäcksskolan. Patrik Davidsson (C) vill se förändring.

– Går det min väg i valet vill jag byta ut ledningen i kommunen, säger han.

Foto: Annika Niquet

2017 var ett år med djupa dalar för Uppvidinge kommun. Flera avhopp på chefspositioner och hård kritik mot ledningen. Men första halvåret 2018 pekar inte mot en nystart. Anna Liedholm söker jobb i en annan kommun bara ett halvår efter att hon anställts och idag berättar Smålandsposten om att ännu en lärare säger upp sig i kölvattnet på förra årets turbulens. Patrik Davidsson som kandiderar i toppen på Centerpartiets lista vill ha en förändring så fort som möjligt.

– Jag är inte nöjd så som det ser ut nu, säger han.

– Det finns ett brett missnöje mot ledningen. Jag hänger inte ut några tjänstemän som andra dessvärre har gjort tidigare. Men jag vill ha en förändring. Så mycket kan jag säga.

Nottebäcksskolan har fått ta en stor del stryk under det senaste åren när ledningen brustit. Hyrrektorer har satts in på deltid och flera behöriga lärare har slutat. Och det är på skolsidan Patrik Daviddsson (C) vill börja sitt arbete.

– Skolan är den första biten vi ska ta tag i. Och vad jag har förstått tycker Socialdemokraterna det samma. Det är bra för där vill jag göra upp brett, säger han.

Patrik Davidsson (C) har planer på hur han vill förändra om det går hans väg i valet den 9 september men vill i nuläget inte gå in på några detaljer. Dock står han tydligt på en punkt.

– Det behövs en ny ledning. Allt vad det innebär återkommer jag med den 10 september om det blir aktuellt, säger han.