Politiker avgår i protest

Efter kommunstyrelsens beslut att säga upp utbildningsförvaltningens chef utan att ha en ersättare meddelar nu Torbjörn Gustafsson P4 Kronoberg att han avgår från sitt uppdrag .

Smålandsposten har tidigare skrivit om att utbildningsförvaltningens chef, Mikael Falk, under ett extrainsatt kommunstyrelsemöte under torsdagen blivit avskedad. Under fredagen meddelade barn- och utbildningsnämndens ordförande Torbjörn Gustafsson (C) att han omedelbart avgår från sitt uppdrag och att han är kritisk mot hur ärendet har hanterats.

Torbjörn Gustafsson säger till P4 Kronoberg att han ser avskedandet som valtaktik från den styrande majoritetens håll.

– Det är ett sätt för dem att visa lite handlingskraft att avsätta en chef utan att ha en plan b klar för sig. Har man inte en styrande majoritetens ära att får de saker man vill få verkställda, finns det ingen anledning att sitta kvar som ordförande och bara administrera, säger Torbjörn Gustafsson (C) till P4 Kronoberg.