"Ska nyanlända gå i vanlig klass direkt?"

Elever i årskurs nio på Åsedaskolans högstadium ställer frågor till Uppvidingepolitiker inför valet i september.

Andra frågan handlar om nyanlända elever.

Smålandsposten frågade klass 9C på Åsedaskolan om vilka frågor de skulle vilja ställa till politikerna inför valet. Det resulterade i 16 frågor. Flera frågor liknade varandra. Till slut formulerades fem frågor som ställdes till politikerna. Många frågor rörde den egna skolsituationen, men det fanns också ett intresse för samhället i stort.

Foto: Annika Niquet

Andra frågan lyder "Vad tycker ni om att elever från andra länder kommer in i klasserna direkt, utan att kunna språket?"

Klass 9C resonerar att det är svårt för nyanlända elever att ta del av lektionerna när de inte kan svenska. I dag är det eleverna som kan svenska som hjälper de nyanlända eleverna, något som påverkar deras egna skolgång.

– Jag hinner inte gå igenom eller reflektera över min egen lektion som jag har haft, eftersom jag måste översätta för någon annan. Det hade kunnat hanterats mycket bättre, säger Yahya Kewamaldin som haft ansvar över en nyanländ elev.

Sedan ett halvår går Miryam Tesfalem Haile i 9C. Hon har inte hunnit lära sig så mycket svenska ännu. För henne är det engelska språket räddningen. Hon har också fått en Ipad så hon kan översätta svenska ord på egen hand under lektionstid. På frågan om hon hade velat gå i förberedelseklass, svarar hon.

– Yes, I would. (Ja, det skulle jag, red. översättning.)

Om hon tror att hon kommer nå gymnasiebehörighet, svarar hon.

– No, I don´t think so. (Nej, det tror jag inte, reds. översättning)

Ayat Kaanan kom till Sverige när Åsedaskolan fortfarande hade förberedelseklass. Hon tyckte det var till stor hjälp för henne.

– Det var jättebra faktiskt, säger hon.

Men hon ser samtidigt på frågan från två håll, utifrån om det är orättvist mot de elever som inte får samma möjlighet i dag, eller inte.

– Det är både ja och nej, det är inte rättvist på ett vis, för man tappar mer skoltid när man går i förberedelseklass, men å andra sidan kan de bättre svenska när de gått där, säger hon.

Som förslag till politikerna säger Yahya Kewamaldin:

– Utöver att vi tycker att man ska återinföra förberedelseklass igen, så hade man kunnat anställa extralärare som fanns behjälpliga till de nyanlända eleverna. I stället för att andra elever ska ta det ansvaret.

Frågorna skickades till tio olika partier. Förutom de som har gett sina svar har Kristdemokraterna också fått möjligheten att svara på elevernas frågor.

Här följer svaren:

Vad tycker ni om att nyanlända går in i klasserna direkt? Vänsterpartiet i Uppvidinge Vänstern. Vi är medvetna att man i dag kastas in i en klass och hoppas det fungerar. Vill man ha det så måste man vara beredd att förstärka resurserna i klassen, som tolk eller extralärare, till exempel. De resurserna ska också betalas. Det utrymmet finns inte i dag, eftersom man betalar ut en elevpeng, utan att lägga märke på elevens bakgrund eller behov, eller verksamhetens behov. Visa mer...

Vad tycker ni om att nyanlända går in i klasserna direkt? Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna. Det är helt förkastligt för alla parter. Elever från andra länder måste få lära sig språket innan de placeras i en klass. Det fungerar inte att det finns tolkar i klassrummet. Det svenska språket är nödvändigt om det ska fungera. Visa mer...

Vad tycker ni om att nyanlända går in i klasserna direkt? Socialdemokraterna Socialdemokraterna.Vi måste se till att det finns personer med rätt språkkunskaper i klassrummen. Lärarens tid får i huvudsak inte gå åt till att försöka kommunicera språket, utan tiden ska läggas på undervisning så att alla förstår. Det är därför viktigt att barnen har kunskap och förståelse i svenska språket när de placeras i klasserna. Visa mer...

Vad tycker ni om att nyanlända går in i klasserna direkt? Moderaterna Moderaterna. Det är helt förkastligt. Det borde vara en egen klass tills man fått vissa grundkunskaper i svenska språket. En klass borde inte få ha fler elever med utländsk bakgrund än 40 procent. Annars blir integration omöjlig. Visa mer...

Vad tycker ni om att nyanlända går in i klasserna direkt? Miljöpartiet Miljöpartiet. Inte alls bra. Så borde det inte få vara. Återinför förberedelseklasser och behåll Uppjobbs handledare. Kommunen får 50 procent högre skolbidrag för asylsökande barn numer. De pengarna ska gå till det de är avsedda för. Visa mer...

Vad tycker ni om att nyanlända går in i klasserna direkt? Medborgerlig samling Medborgerlig samling. Det är viktigt att barn till nyanlända får tillgång till skolgång i ämneskunskaper och även att kunskaper i samhällets värden förmedlas. Initialt har svenska språket högst prioritet, varpå skolgång i språkintroduktionsklasser kan vara nödvändigt, före att barnet sätts i ordinarie skolsystem. Visa mer...

Vad tycker ni om att nyanlända går in i klasserna direkt? Landsbygdspartiet i Uppvidinge Landsbygdspartiet i Uppvidinge. Inte bra alls. Visa mer...

Vad tycker ni om att nyanlända går in i klasserna direkt? Liberalerna Liberalerna. Vi tycker att undervisning i svenska språket ska prioriteras för nyanlända elever eller elever som inte kan språket. Sen är det mycket bra med blandade klasser med elever med olika bakgrund. Visa mer...