Kort avbrott på vattenverket under torsdagskvällen.

Foto: LEIF R JANSSON / TT

Under torsdagen ska vattnet i Älghult stängas av. Men avbrottet varar inte länge. Vattnet kommer bara vara borta under en timme under kvällen. Det planerade avbrottet inleds klockan 23 på kvällen.

Orsaken till avbrottet är ett elarbete på vattenverket som måste genomföras. För de som behöver vattnet på kvällen rekommenderar kommunen att spola upp dricksvatten i förväg.